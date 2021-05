Iêêê, infiel! 8 sinais de que seu parceiro pode estar te traindo

Ao observar os sinais, procure averiguar realmente se tudo é verdade.

Do nada, seu parceiro começa a mudar algo na própria aparência

Se seu parceiro era bem desajeitado, e de repente se matriculou numa academia, comprou roupas e deixou de sair de casa sem estar bem arrumado, talvez você precise se perguntar: para quem ele está se esforçando tanto?

Repare no comportamento

Se seu namorado costumava ser caseiro, mas agora passou a muito sociável, esse pode ser um sinal de alerta. Será que ele está imitando algum interlocutor com quem tem passado mais tempo do que com você?

Seu namorado começou a surgir com várias novas amizades

De repente, o círculo social do seu parceiro aumentou, e ele passou a dedicar bastante tempo aos amigos novos. Esse é um ótimo motivo para uma conversa séria. Proponha sair junto com as novas companhias dele: a reação demonstrada revelará muitas coisas.

Seu companheiro passou a se dedicar bastante à limpeza do carro

Será que ele está se esforçando para apagar os rastros de algum tipo de “crime”? Esperamos que tudo não passe de um ataque de limpeza.

Do nada, seu companheiro passou a se irritar e demonstrar insatisfação com seu comportamento

As vezes a agressividade demonstrada esconda um sentimento de culpa. E para ele, lhe criticar é uma maneira de justificar a traição.

Seu companheiro não olha mais em seus olhos?

Se seu companheiro deixou de olhar em seus olhos, evitando todo tipo de contato visual, se sinta culpado, querendo evitar que você descubra a traição. Nessas horas, é sempre bom conversar diretamente

Não quer demonstrar carinho e afetos em lugares públicos

Caso os simples abraços ou andar de mãos dadas tenham passado a provocar repulsa no seu parceiro, acenda a luz de alerta. Quem se comporta assim são aqueles que temem ser vistos por alguém ou quem perdeu o interesse pelo outro.

Presentes inesperados e outras formas repentinas

Todo mundo gosta de receber flores, ganhar presentes e de que expressem carinho. Mas tudo fica estranho quando seu parceiro nunca foi dado a este tipo de atitude. Será que ele está se sentindo culpado por alguma coisa?