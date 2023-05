Idoso no ES engole 500g de fumo para fazer cigarro de palha dentro do presídio

Policiais encontraram o presidiário dentro de um ônibus com destino a Linhares, no Norte do Estado. Após exame de raio X e uma passagem pelo hospital, o homem voltou para o presídio, mas sem o fumo no corpo.

A Polícia Rodoviária Federal encontrou em um ônibus na BR-101, no Espírito Santo, um homem que engoliu 500g de fumo para consumo próprio dentro do prisão. O homem tinha autorização para saída temporária do presídio de Linhares, no Norte do estado, e não retornou dentro da data limite.

Imagens de raio X de antes do homem voltar para dentro do presídio identificaram que ele tinha uma grande quantidade de objetos no estômago, o que fez com que o presidiário tivesse que ser levado às pressas para um hospital para a retirada do material.

Somente após a retirada dos objetos que a polícia viu que o homem tinha engolido fumo para consumir dentro do presídio.

O ônibus saiu de Vitória na manhã de quinta-feira (25), mas o presidiário embarcou no meio da viagem, em um ponto da BR-101. Segundo os policiais, o homem aparentava estar inquieto, estava andando dentro do veículo, sentando e levantando toda hora, além de parecer estar se contorcendo.

Os policiais acharam a atitude do homem suspeita e resolveram pedir apoio da unidade operacional da PRF em Linhares, onde o ônibus foi abordado.

O homem, que tem 40 anos, foi identificado e a PRF descobriu que ele tinha autorização para saída temporária do presídio, mas não tinha voltado. Ele e sua sacola foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado.

Mas, como descumpriu a autorização de saída temporária, a PRF fez contato com a Polícia Civil, que pediu para que a entrega do homem fosse feita diretamente no presídio.

O homem foi conduzido ao presídio e, antes da entrada, foi submetido ao raio X, um procedimento padrão. Durante exame, foi identificada uma quantidade de objetos no estômago do conduzido, com características de droga.

Por causa disso, o presidiário foi levado de emergência para o Hospital Geral de Linhares.

No hospital, o homem foi medicado e, mais de 10 horas depois, foi levado ao banheiro. Dentro do estômago foram encontradas 500g de fumo.

O material foi recolhido pela Secretaria de Justiça do Estado (Sejus) e o homem voltou para o presídio, sem a droga, respondendo somente pelo atraso no retorno da saída temporária.