Idoso morre preso às ferragens em acidente no Sul do ES

A colisão ocorreu entre uma caminhonete e um caminhão; a vítima, de 78 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Um homem de 78 anos morreu após colisão entre caminhão e caminhonete na ES 488, região de Monte Líbano, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (25). A vítima não resistiu aos ferimentos ainda no local da batida. Sua identidade não foi revelada, assim como a dinâmica do acidente.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para socorrer uma vítima que estava presa às ferragens. Ao chegar ao local, foi constatado óbito e realizado o desencarceramento do corpo.

A Polícia Civil (PC) disse que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Já o motorista do outro veículo, de 39 anos, foi conduzido à delegacia do município, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com a PC, esse procedimento foi realizado pois o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista do caminhão relatou que a caminhonete teria cruzado repentinamente a pista, sem que desse tempo de frear ou desviar. Ele realizou o teste do etilômetro, que deu negativo.