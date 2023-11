Idoso mata esposa a facadas em São Mateus

Testemunhas contaram à PM que o homem disse aos filhos que havia golpeado Elena Francisca Bento Purcino com facadas e foi amarrado em seguida; ele foi preso por feminicídio

Uma mulher de 69 anos, identificada como Elena Francisca Bento Purcino, também de 69 anos, foi morta a facadas dentro de casa e teve o corpo encontrado coberto por um lençol, no chão da residência, na região de Itauninhas, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (29). Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime é o companheiro dela, um homem de 69 anos – que não teve o nome divulgado. Ele procurou um dos filhos e confessou o crime. Em seguida, foi detido por populares no local e amarrado pelos braços e pernas. , que disseram que ele utilizou golpes de faca. O suspeito foi preso por feminicídio.