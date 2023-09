Idoso fica gravemente ferido após ser pisoteado por bois

Vítima precisou ser transportada pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros

Um idoso de 60 anos precisou ser transportado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros após ficar gravemente ferido em Francisco Sá, no Norte de Minas. Ele foi pisoteado por bovinos durante uma atividade com os animais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem teve fraturas no tronco, traumatismo craniano e escoriações generalizadas. Ele foi imobilizado e a equipe decidiu fazer o transporte aéreo do homem devido aos traumas e para um atendimento mais rápido.

O idoso foi levado para o Hospital de Montes Claros pelo Arcanjo. Não há detalhes do quadro de saúde da vítima.