Idoso é preso suspeito de matar companheira de 26 anos com cinto

Homem arrastou o corpo da mulher até um colchão e depois fugiu

Um idoso de 64 anos foi preso em flagrante, sob suspeita de ter matado a namorada de 26 anos estrangulada com um cinto em Júlio Mesquita (SP). À Polícia Militar, o homem relatou que a mulher teria feito empréstimos no nome dele e ameaçado ir embora. As informações são do G1 Bauru e Marília.

Aos policiais, o suspeito relatou que estrangulou a vítima até a morte após ter acordado e preparado o café da manhã. Ainda segundo as informações do G1, o homem arrastou o corpo da companheira até um colchão e depois fugiu. Ele foi achado com uma corda na mão, ameaçando que iria cometer suicídio.

O idoso foi detido em flagrante e encaminhado para a delegacia de Júlio Mesquita. Ele será investigado por homicídio triplamente qualificado.