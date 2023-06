Idoso é preso por tirar calcinha de criança de 4 anos e cometer abuso

Mãe flagrou idoso tocando as nádegas da menina na sala da casa da família em Paracatu

Um idoso de 71 anos foi preso nesta quinta-feira (15) suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 4 anos em Paracatu, na região Noroeste de Minas Gerais. Ele foi flagrado pela mãe da menina na casa da família.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar (PM), o idoso prestava serviço de massagem para a bisavó da criança às terças e quintas-feiras. Segundo a mãe, ele levava doces e biscoitos para a criança como presentes.

A mãe relatou que nesta quinta estava fazendo almoço, e a filha estava na sala. Quando foi para o cômodo, encontrou a menina em pé, com o vestido levantado e a calcinha no joelho. O idoso estava atrás da criança, com as mãos nas nádegas da menina.

Segundo a mulher, o idoso se assustou com a presença da mãe e se sentou. Em seguida, pegou um caderno e começou a desenhar, disfarçando o que havia feito. A mulher chamou pelo marido, que conteve o suspeito até a chegada da Polícia Militar.

O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM). O celular dele também foi apreendido.