Idoso é preso por estuprar a neta da esposa de apenas 7 anos

Menina foi obrigada a fazer sexo oral no marido da avó; ato foi flagrado pelo tio da criança

Rio – Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Zona Oeste (Deam-Oeste) prenderam em flagrante, nesta terça-feira, um idoso de 60 anos suspeito de estuprar a neta da esposa, em Guaratiba. A menina tem apenas 7 anos de idade e foi obrigada a fazer sexo oral nele.

De acordo com a delegada Mônica Areal, titular da Deam-Oeste, o crime aconteceu por volta das 3h de ontem, na casa onde moram várias pessoas da mesma família. O tio da menina, de 17 anos, contou que flagrou o ato, na cozinha da residência. O crime foi denunciado pelo menor e a mãe da criança.

“O tio contou que viu foi carregar o celular na hora que o idoso acorda para trabalhar. Quando entrou na cozinha, flagrou o idoso com o órgão sexual à mostra e a menina com a boca nele. Ao ver a presença do adolescente, o homem disfarçou, colocou o membro para dentro da roupa e continuou a fazer o café da manhã como se nada tivesse acontecido”, destacou a delegada.

O idoso foi capturado em Nilópolis, na Baixada Fluminense, e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável (conta menores de 14 anos). Na delegacia, ele disse estava fazendo café e que menina teria abaixado do nada. Mas a história não convenceu a delegada.

“O tio estava chorando sem parar, muito abalado com o que viu. As investigações sobre esse caso vão continuar, porque infelizmente acho que não foi a primeira vez”, afirmou Areal.

