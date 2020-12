Idoso é preso após estuprar e torturar ex-companheira em Minas Gerais

Reprodução Idoso foi preso por estuprar e torturar ex-mulher

Um idoso de 66 anos foi preso em Santo Antônio do Retiro, no Norte de Minas, após estuprar e torturar sua ex-esposa. A vitima teve objetos pontiagudos introduzidos nas partes íntimas. Familiares contaram que essa não é a primeira vez que a mulher sofre violências cometidas pelo homem.

Médicos do hospital Santo Antônio de Taiobeiras chamaram a PM após atender a mulher, que apresentava marcas de agressão com ferimentos na cabeça e em diversas outras partes do corpo, além dos sinais de estupro.

A irmã da vítima relatou que, além da violência sexual, a mulher foi torturada com agressões em várias partes do corpo, e que não é a primeira vez que as violências foram praticadas contra a mulher.

O filho da mulher disse à polícia que encontrou a mãe “triste e chorosa”, assim que chegou em casa. O rapaz esclareceu que não estava no imóvel no momento do crime, mas que presenciou o pai dando um soco nela e a levou até o médico.

A mulher foi transferida de hospital e, na unidade de saúde de Taiobeiras, município vizinho, teve o estupro constatado.