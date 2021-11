Idoso é preso após apalpar e beijar garota de 15 anos

Idoso é presoUm homem de 61 anos foi preso nesta quinta-feira (11), suspeito de importunação sexual contra uma adolescente de 15 anos. Em agosto deste ano, o idoso teria dado um beijo no rosto da vítima e passado a mão no corpo dela, em Itueta, na região do Rio Doce.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 22 de agosto, quando o suspeito se aproveitou do momento em que a adolescente entrou no estabelecimento comercial dele para apalpá-la.

A jovem registrou a ocorrência e o caso passou a ser acompanhado pelo Conselho Tutelar do município. De acordo com o delegado Giovane Dantas, depois que as investigações policiais começaram e o suspeito ficou sabendo da denúncia, ele passou a ameaçar a vítima e a família dela.

“Diante disso, representamos pela expedição do mandado de prisão preventiva, com o intuito de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal”, explica o delegado. O mandado foi cumprido no distrito de Quatituba, em Itueta.

Ainda segundo a Polícia Civil, o idoso também possui outras ações penais por crimes contra a dignidade sexual. Ele foi encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição da Justiça, e as investigações seguem junto à Delegacia de Polícia Civil em Resplendor.

(*Bhaz)