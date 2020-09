Idoso é morto com golpe de faca em Pedro Canário

O veículo ficou completamente destruído. Apesar do susto, ninguém ficou ferido na ocorrência

Uma caminhonete carregada com carvão pegou fogo na BR 101, em Linhares. A ocorrência foi registrada no final da manhã desta terça-feira (1º.), nas proximidades do bairro Canivete. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

De acordo com os Bombeiros, a equipe foi solicitada por agentes da Polícia Rodioviária Federal (PRF) para combater o incêndio no veículo. As chamas foram controladas pelos militares, mas a caminhonete ficou completamente destruída. Apesar do susto, ninguém ficou ferido na ocorrência.

As causas do incêndio não foram informadas. Segundo os Bombeiros, o proprietário do veículo não solicitou a perícia. A Eco 101, responsável pela administração da rodovia, informou que houve interdição da via para a retirada do veiculo, sendo liberada em seguida.