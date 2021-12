Idoso é morto a facadas no quintal de casa após discussão com vizinho

Suspeito fugiu de moto após o crime neste domingo (28). Idoso já teria discutido outras vezes com o vizinho que, segundo testemunhas, é usuário de drogas

Um idoso de 70 anos foi morto a facadas dentro de quintal da própria casa após uma discussão com vizinhos neste domingo (28) no Parque Santo Amaro, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que a vítima tinha brigas constantes com um vizinho e questionava várias ações pelo fato do vizinho ser usuário de drogas.

Ainda de acordo com relatos de pessoas à PM, o suspeito teria pulado o muro da casa e golpeado o idoso com uma faca. O suspeito fugiu de moto. A polícia apreendeu dentro da casa do suspeito uma réplica de pistola.

Até o fim da manhã desta segunda-feira (29) ninguém havia sido preso. O caso foi registrado na delegacia de Campos.