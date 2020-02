Idoso é espancado, tem pernas e braços quebrados e agoniza por 12 h até ser socorrido

Idoso foi agredido por um grupo a tijoladas

Foi socorrido na manhã deste domingo (2), vítima de espancamento, um idoso de 61 anos na cidade de Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande. Ele esperou por 12 horas até ser socorrido.

Segundo o boletim de ocorrência, o idoso teria chegado ao seu local de trabalho, uma construção em andamento, por volta das 19 horas do dia 1º de fevereiro, quando foi cercado por um grupo e espancado ficando com vários hematomas no tórax, cabeça e ainda tendo o braço e perna direita quebrados. Um tijolo foi usado para as agressões. O valor de R$ 30 foi levado pelos autores da vítima.

A vítima ficou caída no chão por aproximadamente 12 horas, já que não conseguia se mexer e nem gritar por ajuda. Já na manhã deste domingo (2), por volta das 7 horas, um morador que fazia caminhada encontrou o idoso e chamou ajuda. Ele foi levado para o hospital da cidade.

A nora da vítima disse a polícia, que no dia anterior ao ataque, o sogro havia postado em suas redes sociais uma foto com uma mulher. A polícia investiga o caso.