Idoso desaparecido é encontrado pela PRF desorientado na BR-101

Ele tem 79 anos e estava passando no meio dos carros. A família foi localizada porque com o idoso havia um papel com informações pessoais

Um idoso de 79 anos, que havia desaparecido de casa há praticamente uma semana, foi encontrado desorientado na noite de sexta-feira (15) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) quando caminhava no meio de veículos na BR-101, em Viana.

Os policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de trânsito e combate à criminalidade rotineira, quando flagraram o idoso passando entre os veículos em um trecho movimentado da rodovia, na altura do quilômetro 297.

Ao abordarem o idoso, os policiais verificaram que ele estava “completamente desorientado, não sabendo informar seu nome, destino, endereço, nem mesmo algum contato de alguma pessoa conhecida”.

No entanto, os agentes conseguiram chegar à família dele porque encontraram com o idoso uma folha de papel com suas informações pessoais, como o nome completo e a idade. Foi através desses dados que a PRF descobriu quem ele era.

Após consulta aos sistemas disponíveis, a polícia descobriu que havia um boletim de desaparecimento de pessoa, que havia sido registrado pela sobrinha do idoso no dia 10 de setembro, último domingo.

De posse as informações, os federais fizeram contato telefônico com a familiar, que compareceu à Unidade Operacional PRF de Viana, onde reencontrou o idoso e o levou de volta para casa.

A PRF fez um alerta: “Com o intuito de se aumentar as chances de se reencontrar alguém desaparecido, a orientação é para comunicar o desaparecimento de alguém da forma mais breve possível, não é preciso esperar 24 horas”.

E ainda concluiu: “Deve-se procurar a delegacia de polícia mais próxima e registrar um boletim de ocorrência assim que a ausência incomum da pessoa for percebida. Se a pessoa costuma chegar em um determinado horário e não apareceu e nem avisou sobre atraso, o boletim de ocorrência já pode ser registrado”.