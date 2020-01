Idoso de 91 anos é atropelado por carro desgovernado e sobrevive; veja

arrow-options Reprodução / Facebook Ele saía de uma lanchonete quando o veículo invadiu o local, atropelando o homem

Um idoso de 91 anos foi atropelado na quarta-feira (23) por um carro desgovernado no Setor de Indústrias do Gama, no Distrito Federal. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. As informações são do jornal O Dia .

José Henrique de Lima trabalha na região consertando relógios. Ele saía de uma lanchonete quando o veículo invadiu o local, atropelando o homem, que foi derrubado no chão.

Testemunhas disseram que a motorista , que usava o câmbio automático, tentava estacionar o carro, quando perdeu o controle. O idoso feriu a perna e o Corpo de Bombeiros foi acionado e o socorreu para o Hospital Regional do Gama (HRG). Segundo vizinhos, José Henrique de Lima passa bem.

