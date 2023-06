Idoso de 77 anos é preso ao tentar ir à Malásia com mochila recheada de cocaína

O suspeito disse aos policiais que receberia um pagamento em dólar para deixar uma das bagagens na conexão e outra no destino final

A Polícia Federal prendeu, na madrugada desta sexta-feira (2/6), um brasileiro, de 77 anos tentando embarcar para a Ásia com cocaína em fundos falsos de sua mala e mochila. O flagrante ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo.

Policiais federais, acionados por Agentes de Proteção da Aviação Civil (Apacs), analisaram as imagens do aparelho de raios-x e revistaram a bagagem do idoso, que viajaria para Kuala Lumpur, na Malásia, em voo com conexão em Doha, no Catar. Eles encontraram fundos falsos em uma mala e em uma mochila, ocultando mais de quatro quilos de cocaína.

Ao ser preso, o suspeito disse aos policiais que receberia um pagamento em dólar para deixar uma das malas na conexão e outra no destino final.

Ele será apresentado à Justiça Federal, onde poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.