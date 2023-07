Idoso de 105 anos e esposa, de 100, morrem com 4 horas de diferença

Moradores de Paranã, no Tocantins, Mamédio e Ana Magalhães faleceram no mesmo dia com poucas horas de diferença

Uma história de 78 anos de amor e união foi tornada pública, neste sábado (1º/7), após a morte do casal Mamédio Alves Magalhães, de 105 anos, e sua esposa Ana Araújo Magalhães, de 100 anos.

Os dois viviam na cidade de Paranã, no Tocantins. Casados desde 1945, eles morreram com apenas 4 horas de diferença, na última sexta-feira (30/6).

Em entrevista ao portal G1, a sobrinha-neta dos dois Ediana Quirino Magalhães, de 38 anos, contou que Mamédio costumava dizer que morreria no mesmo dia que a mulher. “Ele me chamou e falou para mim: ‘vou morrer no mesmo dia que ela. Nós vamos morrer juntos’. É muito bonita a história deles, ela amava ele mais que tudo”, disse a moça, que foi criada pelo casal.

Apesar da idade avançada, os dois tinham autonomia e até bem pouco tempo atrás moravam sozinhos em um sítio perto da cidade.

Saúde debilitada

Nos últimos dias, a saúde de Ana se debilitou e ela precisou ser internada por causa de uma pneumonia. Enquanto a mulher estava fora, Mamédio parou de comer e se recusava a tomar seus remédios de uso contínuo.

Ana voltou para casa já desenganada pelos médicos, apenas para morrer na companhia para o marido. Mas, na quinta-feira (29/6), foi a vez de ele ser internado. Um dia depois, a família foi surpreendida com a notícia de que a premonição de Mamédio havia se confirmado: marido e mulher morreram no mesmo dia e só não estavam no mesmo leito porque ela estava em casa e ele, no hospital.