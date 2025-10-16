Idoso com nariz ‘gigante’ passa por cirurgia para poder beijar esposa

Escocês de 68 anos sofria de rinofima, doença que fez nariz crescer a ponto de cobrir parte da boca dele

Gerard McAliece, um idoso de 68 anos da Escócia, sofria de um grave caso de rinofima, uma condição rara que faz as glândulas sebáceas se multiplicarem no nariz, provocando inchaço, vermelhidão e deformação da pele.

O problema chegou a um ponto em que o nariz de Gerard, que não parava de crescer, cobria parte da boca dele, impedindo-o até de beijar a esposa, Carol, e de beber cerveja sem se sujar de espuma.

Segundo o tabloide britânico The Sun, Gerard começou a perceber alterações no nariz há cerca de seis anos, mas tentou ignorar o avanço da doença. “Aquilo só foi crescendo e crescendo. As pessoas começaram a me encarar, e algumas desviavam o olhar”, contou.

O aposentado disse que o constrangimento o levou a evitar sair de casa. “As crianças eram as piores. Não têm malícia nem filtro. Eu ficava preocupado nas festas dos meus netos, imaginando o que os amiguinhos deles pensavam”, disse ao jornal escocês Daily Record.

Gerard chegou a procurar o sistema público de saúde do Reino Unido, mas, segundo ele, os médicos não ofereceram tratamento por considerarem o caso apenas estético. A situação, porém, afetava diretamente sua rotina e a relação com a esposa. “Eu não conseguia beijá-la direito há anos”, contou.

Caso cirúrgico

Diante disso, Carol decidiu levá-lo a uma clínica particular em Glasgow. Lá, ele foi atendido pelo especialista Cormac Convery, referência em casos de rinofima. A cirurgia durou mais de quatro horas e envolveu a remoção do excesso de tecido e a remodelagem completa do nariz.

De acordo com o Daily Record, a equipe médica classificou o caso de Gerard como “o mais avançado” já tratado na clínica. “Foi o maior trabalho que já haviam feito e um verdadeiro desafio”, contou o paciente.

Após o procedimento, Gerard disse que sua vida mudou completamente. “Carol diz que voltei a ser o homem que eu era. Agora, estou conversando com as pessoas, saindo para tomar uma cerveja e aproveitando refeições em restaurantes, algo que não fazíamos há anos”.

A transformação também surpreendeu a família. “Não contamos a ninguém sobre a cirurgia. Quando me viram pela primeira vez depois do procedimento, ficaram totalmente surpresos”, relatou.

O diretor da clínica responsável pela cirurgia, Jonathan Toye, confirmou ao The Sun que o caso de Gerard foi “o mais severo de rinofima já visto pela equipe”. “Não espere. Simplesmente faça o tratamento”, disse o escocês, já recuperado.