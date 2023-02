Idoso com muletas morre após ser atropelado ao atravessar BR-101 no Norte do ES

A vítima era deficiente física e andava com o apoio de uma muleta. Segundo testemunhas, o homem tentou cruzar a pista sozinho quando foi atingido por um carro

Um idoso, de 70 anos, morreu após ser atropelado ao tentar atravessar um trecho da BR-101, em Linhares. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (22) na altura do km 148.

A Polícia Rodoviária Federal informou que, segundo informações passadas por testemunhas no local, o idoso, que era deficiente físico e andava com o apoio de uma muleta, tentava cruzar a pista sozinho quando foi atingido por um carro.

Ainda de acordo com as testemunhas, o pedestre não teria observado o fluxo da via ao atravessar. Ele morreu no local.

Os agentes da PRF não identificaram marcas de frenagem no local. Segundo a corporação, isso pode indicar que não houve reação do condutor do veículo. A perícia vai trabalhar para concluir velocidade do veículo e a ausência de reação do condutor para evitar o acidente.

O motorista do carro que atingiu o idoso foi submetido ao teste de bafômetro e, segundo a PRF, o resultado deu negativo.

Além da PRF, equipes da Eco101 também atuaram na ocorrência. A concessionária explicou que a faixa no sentido norte, onde ocorreu o acidente, ficou cerca de uma hora com desvio e foi liberada por volta das 9h.