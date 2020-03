Idoso centenário paga dote e se casa com jovem 80 anos mais nova

Ao ver a cena, a mãe do pequeno fez o registro do filho de castigo passando o braço em torno do cachorro, que aguardava o amigo lado a lado

Um menino, de apenas 3 anos, chamado Peyton Smith, vive em Ohio, nos Estados Unidos, e viveu um momento inusitado. Após aprontar, a mãe colocou ele no “cantinho do pensamento”, de castigo.

Peyton brigou com sua irmã mais velha e, como punição, teve que ficar em pé, virado para parede, de castigo. Porém, o pequeno não ficou sozinho. Dash, o cachorro da família, o acompanhou durante todo o castigo e a solidariedade do seu amigo de 4 patas rendeu cliques bem engraçados.

Ao ver a cena, a mãe do pequeno logo registrou o momento do filho de castigo passando o braço em torno do cachorro, que aguardava o amigo lado a lado. “Eu não pude ficar brava por muito tempo, porque era tão fofo como Peyton e Dash estavam. Quando ele teve que ir para o castigo acho que o cachorro percebeu que precisava de um amigo por perto”, relembrou a mãe, Jillian, em entrevista ao site The Dodo.

A foto foi parar no Facebook e, junto com a imagem, a mamãe escreveu: “quando você está de castigo, mas seu melhor amigo não permite que o cumpra sozinho”. O post logo viralizou e recebeu mais de 44 mil compartilhamentos em poucas horas.

Apesar o tamanho, o Mastim Inglês (raça que é conhecida justamente por serem amigáveis cães de guarda) ainda é um filhote e tem apenas 6 meses de vida. Ele e Peyton são tão próximos que Dash é o primeiro que o garoto procura na casa, quando volta da escola. Já o cachorro os espera todos os dias do lado de fora da banheira, enquanto Peyton toma banho.

Eles ainda vestem fantasias de super-heróis e brincam e “lutam” juntos. “Acho que o ‘gigante gentil’ não entende o que Peyton está fazendo, mas deixa que ele faça. Eles são muito grudados. Se eu tenho que saber onde meu filho está, eu pergunto: ‘onde está o cachorro?’, conclui Jillian.

(*Portal R7)