Idoso cai de maca em UPA, fica com hematoma cerebral e morre em Minas Gerais

Após registrar a maior sensação térmica do ano nesse sábado (11), atingindo 54,8 graus às 14h15m, na Estação Santa Cruz, na Zona Oeste, Rio amanhece com registros de sensação de 40ºC às 8h, em Guaratiba, também na Zona Oeste.

Mas o forte calor está em toda a cidade, e até no Jardim Botânico, na Zona Sul, bairro conhecido por ser arborizado a sensação no mesmo horário era de 39ºC. Na Zona Norte, em Irajá, termômetros registaram 38,3ºC. As informações são do Sistema Alerta Rio da prefeitura da cidade.