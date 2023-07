Idoso agradece atendimento de gerente de banco com galinha: “ele fez de coração”

Receber tamanho carinho dos clientes e presenciar tamanha satisfação dos mesmos só mostra que estou no caminho certo”, agradeceu Caroline.

Caroline Timóteo é Gerente Comercial do Banco Mercantil e, recentemente, recebeu um agradecimento incomum de um cliente idoso. Em vez de um objeto convencional, o senhorzinho lhe presenteou com uma galinha.

“Por volta de 11:45 da manhã avisto o Sr. Jesus adentrando a porta do banco carregando um saco. De repente ouço “piados” vindos de dentro do saco. E o Sr. Jesus vem em minha direção sorrindo e disse: trouxe uma galinha pra você ‘fia’”, escreveu Caroline na legenda do post no seu LinkedIn.

A publicação viralizou e já acumula mais de 62 mil reações e mais de 1 mil comentários.

“Sr. Jesus agradeceu pelo atendimento prestado e pela tamanha atenção dedicada à ele todas as vezes que vem ao banco. Receber tamanho carinho dos clientes e presenciar tamanha satisfação dos mesmos só mostra que estou no caminho certo”, agradeceu Caroline.

Mais comum do que se pensa

Muitos internautas se identificaram com a situação, relatando que é bastante comum no interior do Brasil as pessoas presentearem funcionários do comércio com animais, leite, frutas e queijo, por exemplo.

“Aqui na região norte acontece esses casos legais também. Por exemplo, tem gente que presenteia açaí, farinha da baguda, peixe, tapioca, pupunha, banana, macaxeira, queijo, essas coisas”, comentou um usuário.

“Me lembro quando trabalhava com abertura de conta poupança e corrente pelo banco Bradesco, um senhor super simples chegou de bicicleta e me trouxe um litro de detergente que ele mesmo fazia”, disse outra pessoa.