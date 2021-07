Idosa está presa em casa há quase um ano após vizinho demolir escada

Reprodução/TV Bahia Idosa está presa em casa há quase um ano





Há quase um ano Eneide Bahia de Souza, de 62 anos, está presa em casa porque um vizinho demoliu a escada de acesso à sua residência em Itacaré, no sul da Bahia.

O vizinho, Sérgio Santiago, alegou que a escada foi construída de forma irregular em um terreno de sua propriedade. Eneide tem problemas de saúde e ainda não tomou a vacina contra a Covid-19 por causa da situação.





Os familiares da idosa providenciaram uma escada “improvisada” para levar compras de mercado e farmácia para Eneide. Em entrevista ao telejornal Bahia Meio Dia, Eneide chorou ao comentar o assunto. “Isso para mim é tristeza, é doloroso”, disse Eneide.

A briga começou em 2007 quando o pai de Eneide e o vizinho discutiram por causa do terreno do beco. Na Justiça, o Sérgio ganhou a causa em primeira e segunda instância. Eneide tentou reverter o processo com uma liminar, mas não conseguiu. O vizinho, então, demoliu as escadas com golpes de marreta. O telejornal procurou Sérgio Santiago e recebeu uma resposta do seu advogado. Segundo Juraci Falcão, a escada foi construída de maneira irregular quando o seu cliente não estava.