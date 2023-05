Partes do corpo foram descobertas dentro de um congelador, que também era utilizado para armazenar alimentos destinados à venda de lanches.

Neste sábado (27), as autoridades concluíram as investigações sobre um crime chocante em Selvíria (MS). Uma mulher idosa, com 61 anos, foi presa após confessar ter matado seu marido, de 64 anos, utilizando veneno de rato e esquartejando o corpo. Os detalhes macabros desse caso foram revelados pela Polícia Civil.

A investigação iniciou-se na última quinta-feira (25), quando um homem encontrou uma mala às margens da BR-158 contendo os restos mortais da vítima. As equipes policiais e a perícia técnica foram acionadas e, no local, encontraram apenas o tronco do falecido dentro da mala. Após entrevistar vizinhos e obter informações, os investigadores chegaram à esposa do homem assassinado.

Idosa é presa após matar marido com veneno de rato e esquartejar o corpo (Foto: Reprodução)

Durante a entrevista, a mulher demonstrou nervosismo e inicialmente negou qualquer envolvimento no crime. No entanto, suas informações contraditórias levaram os investigadores a desvendar a verdade. Ela acabou confessando o homicídio, alegando ter dado veneno de rato ao marido e, posteriormente, esquartejado o corpo ao não saber o que fazer com ele.

Parte dos restos mortais foi colocada dentro da mala e abandonada na rodovia, enquanto o restante foi descoberto dentro de um congelador, que também era utilizado para armazenar alimentos destinados à venda de lanches. O delegado Felipe Rocha, responsável pelo caso, revelou que a suspeita alegou que o marido havia sofrido recentemente um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e necessitava de cuidados especiais.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para Três Lagoas. Inicialmente, as acusações incluem homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver.