Idosa é amarrada em eucalipto e tem carro roubado em Guriri

Organizado pela Diocese de São Mateus com o apoio da Prefeitura, o Jesus no Litoral teve mais uma edição de sucesso em Guriri, com missas e shows católicos – no palco montado pela Prefeitura e no trio elétrico – que emocionaram o público.

Realizado de 5 a 12 de janeiro, o Jesus no Litoral teve momentos marcantes, como a participação do Prefeito Daniel Santana, missas celebradas pelo Bispo Diocesano Dom Paulo Bosi e Padre Patrick, apresentações dos cantores Diego Fernandes, Cosme e DJ Roony Moura, recreações com as crianças, evangelização na praia e muito mais.

Ano que vem tem mais!!!