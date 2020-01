Idosa de 64 anos marca encontro pela internet e morre em motel após relação

Arquivo / Rodrigo Soldon/Flickr Caiu próximo à casa de Sirlene, que usava o telefone ligado à tomada. Ela não resistiu ao choque e morreu.

Uma mulher morreu dentro de casa enquanto usava o celular após um raio cair próximo à residência na quinta-feira (9), em Caçu, no estado de Goiás. Sirlene Pereira Marques tinha 41 anos e estava com o aparelho telefônico carregando na tomada.

De acordo com a ocorrência policial, chovia no momento em que o incidente aconteceu. A filha de 15 anos de Sirlene estava na casa com ela no momento da descarga elétrica .

Outros eletrodomésticos e telefones queimaram por conta da tensão elétrica gerada pela queda do raio . Sirlene caiu no chão com o choque e a filha saiu de casa para pedir socorro. Um vizinho tentou socorrer a vítima com massagem cardíaca, mas Sirlene não resistiu e morreu.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jataí, em Goiás. O enterro está previsto para acontecer na cidade de Dorilândia, no Tocantins, cidade natal de Sirlene.

