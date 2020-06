Idosa com suspeita de Covid-19 morre em ambulância na porta de hospital em São Mateus

Com o objetivo de garantir emprego, renda e valorizar a gastronomia mateense, a Prefeitura de São Mateus promove durante todo o mês de julho o “1º Delivery Festival Gastronômico Sama & Guriri – o melhor da culinária e fast food mateense em sua casa”.

Devido a pandemia do Coronavírus, lanchonetes, bares e restaurantes permanecem fechados ou trabalhando com horários reduzidos e limitações, assim, o Delivery Festival Gastronômico chega para dar oportunidade de emprego e garantir renda durante a pandemia para o setor.

“O objetivo maior do evento é aumentar o faturamento dos participantes nessa época de pandemia. Vamos juntos ajudar a fortalecer nossos empreendedores e diminuir os impactos socioeconômicos, financeiros e comerciais causados pela pandemia do Coronavírus” – destacou o secretário municipal de Comunicação, Júnior Eler.

São Mateus é destaque na culinária capixaba e o evento oferecerá um novo mercado de oportunidades aos pequenos negócios, uma nova forma de consumir comida diversificada e de qualidade em casa.

Poderão participar com dois pratos promocionais os estabelecimentos e empreendedores de qualquer localidade do Município, que atuem em uma das seguintes áreas: restaurantes, padarias, lanchonetes, bares, docerias, sorveterias e similares.

O festival é uma iniciativa das secretarias municipais de Comunicação e Turismo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 deste mês. Para se inscrever é fácil, basta preencher o questionário abaixo e enviar via e-mail: [email protected] É necessário anexar duas fotos em boa resolução dos pratos inscritos.

