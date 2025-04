Identificação biométrica da PF leva à prisão pela PM/SC de foragido condenado por roubo

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais deram suporte técnico à Polícia Militar de Santa Catarina (BOPE) na identificação de um foragido da Justiça que utilizava documento falso.

Na tarde de 20/3, policiais militares abordaram um indivíduo de 43 anos no bairro Cidade Nova, em Itajaí/SC, que apresentou documento de identidade em nome de uma pessoa natural de Foz do Iguaçu/PR. A análise inicial revelou indícios de falsidade ideológica, razão pela qual a documentação e os dados foram encaminhados à Polícia Federal.

Com base nas informações repassadas, a Polícia Federal, em Florianópolis e Foz do Iguaçu, realizou buscas nos sistemas de identificação, constatando que o nome utilizado pelo abordado pertencia a uma pessoa já falecida. A fotografia do suspeito foi comparada biometricamente com registros nos sistemas da PF, resultando na identificação positiva de um indivíduo, natural de Joinville/SC, com mandado de prisão em aberto por roubo.

O prontuário de identificação civil do foragido foi imediatamente disponibilizado à equipe da Polícia Militar, permitindo a confirmação de sua verdadeira identidade. O mandado foi devidamente cumprido e o indivíduo foi recolhido ao sistema prisional para início do cumprimento da pena.

