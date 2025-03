Identidade de mulher encontrada morta na Espanha é revelada por meio da campanha Identify Me da Interpol

Lyon, França. A Interpol anunciou a identificação de Ainoha Izaga Ibieta Lima, uma mulher paraguaia de 33 anos, encontrada morta em 2018 na província de Girona, na Espanha. A identificação foi possível graças à campanha internacional Identify Me, que busca esclarecer casos não resolvidos com a ajuda do público e da cooperação policial global.

O caso foi originalmente enviado pelas autoridades espanholas, que tentavam identificar uma mulher sem documentos, encontrada pendurada em um galpão de aves em uma fazenda. Apesar das investigações locais, não havia informações sobre sua identidade ou como chegou até ali. Uma tatuagem no antebraço esquerdo com a palavra “sucesso” em hebraico foi um dos poucos elementos disponíveis na tentativa de reconhecimento.

Em março de 2025, autoridades paraguaias compararam as impressões digitais compartilhadas pela Espanha na Difusão Negra da Interpol com seus bancos de dados nacionais, confirmando que se tratava de Ainoha Izaga Ibieta Lima.

Identify Me: conectando casos não resolvidos a nível internacional

A campanha Identify Me, coordenada pela Interpol com autoridades de seis países europeus (Bélgica, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Espanha), busca solucionar casos de mulheres não identificadas cujos corpos foram encontrados ao longo das últimas décadas. O projeto inclui a divulgação de detalhes dos casos por meio de difusões internacionais e publicações na mídia, além do uso de tecnologia para análise biométrica e comparação de DNA.

A primeira fase da campanha, lançada em 2023, já havia obtido sucesso com a identificação de Rita Roberts, uma mulher britânica assassinada na Antuérpia em 1992. Agora, a identificação de Ainoha Izaga Ibieta Lima marca a primeira solução transcontinental do projeto.

O Secretário-Geral da INTERPOL, Valdecy Urquiza, destacou a importância da iniciativa: “Nosso trabalho não se trata apenas de resolver casos, mas também de restaurar a dignidade das vítimas e dar voz aos afetados pela tragédia. Cada identificação bem-sucedida traz uma nova esperança de que as outras mulheres desconhecidas que fazem parte desta campanha também tenham suas identidades devolvidas a elas”.

Apelo contínuo: 45 casos ainda aguardam solução

A campanha Identify Me segue em andamento, com 45 casos de mulheres não identificadas. Pessoas que reconheçam qualquer detalhe ou tenham informações relevantes podem acessar www.INTERPOL.int/IM e entrar em contato com a Interpol ou com a polícia nacional de seu país.

Parentes biológicos que suspeitem que uma das vítimas possa ser sua familiar desaparecida podem solicitar, por meio das autoridades locais, a realização de comparações internacionais de DNA para confirmação da identidade.

Fonte: Interpol

Fonte: Polícia Federal