Idaf reconhece equivalência de Vila Velha para adesão ao Susaf/ES

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) acaba de reconhecer a equivalência do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de Vila Velha para a adesão ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar de Pequeno Porte (Susaf/ES). A entrega da portaria que reconhece a equivalência foi realizada com o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, na última sexta-feira (12), durante visita do diretor-presidente do Idaf, Leonardo Monteiro, a uma agroindústria na comunidade Córrego 7, região rural do município.

Na ocasião, o SIM de Vila Velha entregou o primeiro certificado de inclusão no Susaf/ES do município para uma agroindústria de pequeno porte, a distribuidora Nicoly, empresa agroindustrial que produz cortes de carne suína fracionada (temperada e sem tempero) e linguiças para churrasco.

O diretor-presidente do Idaf, Leonardo Monteiro, explicou que, na prática, o Susaf/ES amplia a comercialização dos produtos, que, inicialmente, era restrita apenas ao município e possibilita a venda em todo o Estado. “As agroindústrias de Vila Velha que se enquadrarem agora poderão comercializar os seus produtos de origem animal em todo o território capixaba. Além da ampliação de mercado, o Susaf/ES contribui para o fortalecimento dos serviços de inspeção dos municípios, promovendo o avanço no desenvolvimento da agroindústria de pequeno porte, agregando valor aos produtos e ampliando a renda das famílias”, pontuou.

“Também é importante destacar o ganho em saúde pública, com a oferta de alimentos saudáveis e seguros aos consumidores e a prevenção de doenças transmitidas por alimentos de origem animal”, completou Monteiro.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ressalto que a certificação do Susaf é considerada estratégica para fomentar o agronegócio do município. “A conquista possibilitará que os empreendimentos agroindustriais do município tenham acesso a novos mercados consumidores, o que alavancará a ampliação dos seus negócios e a geração de excelentes oportunidades para a geração de emprego e renda no campo. O proprietário da agroindústria que quiser a inclusão ao sistema unificado deve procurar diretamente o SIM de Vila Velha, localizado na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping”, disse o prefeito.

Emocionado com a nova conquista, Carlos Roberto Ramos, proprietário do estabelecimento, disse que está feliz em poder comercializar produtos seguros e de qualidade para os consumidores capixabas.

“Tive o conselho de um amigo que disse que eu ganharia mais o comércio se meus produtos fossem inspecionados. Além disso, sentia que era meu dever fazer isso para oferecer um produto com total qualidade ao consumidor. Procurei o Serviço de Inspeção de Vila Velha, me registrei no SIM e depois fiquei animado em saber que também poderia conseguir o Susaf/ES para ampliar o meu mercado de vendas. Hoje, estou recebendo o certificado, tendo a certeza que conquistei mais uma oportunidade para crescer o meu negócio”, conta Ramos.

Para a subgerente de Desenvolvimento Agroindustrial do Idaf, Carolina Dadalto, a adesão ao Susaf/ES representa o crescimento agroindustrial do Estado e o desenvolvimento do município. “Estamos entusiasmados em aderir o 11º município ao Susaf/ES. Vila Velha tem um grande potencial de fabricar produtos de origem animal diversificados e de qualidade. Os pequenos empreendimentos merecem atenção e o Idaf está atuando para atender as suas especificidades, contribuindo para o crescimento deles e a oferta de alimentos seguros para a sociedade”, ressaltou.





Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Idaf

Francine Castro / Rafaely Lyra Walter

(27) 3636-3774 / (27) 99237-5308

Fonte: GOVERNO ES