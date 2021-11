Idaf realiza reunião para alinhar demandas sobre Barragem de Pinheiros

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) reuniu, nessa terça-feira (23), órgãos e entidades envolvidos na gestão e fiscalização da barragem Engenheiro Valter Matielo, conhecida como barragem de Pinheiros, localizada no município, norte do Estado.

Com o tamanho de 240,45 hectares e capacidade de armazenamento de 10,5 milhões de metros cúbicos de água, a barragem é considerada a maior do Estado nas categorias reservação hídrica, regularização de vazão e usos agropecuários.

O diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada, destacou que o objetivo da reunião foi apresentar a situação atual da barragem de Pinheiros e propor um esforço conjunto para resolver pendências.

“A licença da barragem está vigente até setembro do ano que vem e, para que seja renovada pelo Idaf, algumas condicionantes ambientais precisam ser entregues. Por isso, resolvemos criar um grupo de conversa e apoio, a fim de atender a todos os critérios solicitados em tempo ágil. A barragem de Pinheiros é extremamente importante para osmunicípios e deve continuar atendendo os produtores rurais e auxiliando em momentos de estiagem”, disse Mário Louzada.

A reunião contou com a apresentação técnica da servidora do Idaf, Ahnaiá Zanotelli Dias da Silva sobre a barragem e a participação do instituto em todo processo. Participaram da reunião representantes do Consórcio Público Vale do Itauninhos; o prefeito de Pinheiros, Arnóbio Silva; o vice-prefeito, Aloísio Lula,além de servidores da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) e da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

