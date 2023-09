Idaf orienta produtores sobre os aspectos legais para exploração florestal madeireira na 1ª edição do ‘Espírito Madeira’

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), participa da primeira edição do “Espírito Madeira”, que teve início nessa quinta-feira (14) e segue até este sábado (16), no centro de eventos Polentão, em Venda Nova do Imigrante. O evento reúne o setor produtivo madeiro, instituições e interessados no cultivo legal e no comércio de madeira de nativas no Estado.

Durante os três dias de evento, servidores especialistas do Idaf, receberão o público da feira em um estande, para atendimento informativo sobre os aspectos legais para exploração de madeira e o novo prazo para cadastro no instituto, de plantio de árvores e florestas nativas. No primeiro dia do Espírito Madeira, também aconteceu uma palestra no auditório do evento com o subgerente de controle florestal do Idaf, Jésus Fernando Miranda, abordando temas relevantes sobre cultivo de madeira de lei e o papel do Órgão no monitoramento, na fiscalização florestal e na proteção da Mata Atlântica capixaba.

O diretor técnico do Idaf, Janil Ferreira da Fonseca, que está participando do evento, explica que o cadastro criado pelo Idaf para o cultivo de árvores e florestas nativas tem como objetivo desburocratizar a exploração florestal de espécies nativas plantadas com fins comerciais, mantendo o controle de origem desse material e garantindo a preservação dos remanescentes florestais nativos.

“O evento está sendo uma oportunidade para divulgarmos nossas ações com foco no incentivo ao cultivo de forma correta de nativas, para impulsionar a economia capixaba e, principalmente, evitar o desmatamento irregular no Estado em Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL)”, disse.

Para quem não prestigiou o evento, ainda dá tempo. O Espírito Madeira acontece nesta sexta-feira (15) e sábado (16), das 13h às 22h.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Idaf

Francine Castro/ Rafaely Lyra Walter