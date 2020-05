Idaf autoriza início de operação de barragem em Itaguaçu

.

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) autorizou, nessa terça-feira (26), o início da operação da Barragem do Triunfo, localizada em Itaguaçu. O empreendimento é de responsabilidade da prefeitura do município e foi construído com recursos do Governo do Estado, por meio do Programa Estadual de Construção de Barragens, da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

Com uma área alagada de, aproximadamente, cinco hectares, a Barragem do Triunfo tem capacidade para armazenar cerca de 95 milhões de litros de água. O investimento é de R$ 1 milhão.

Segundo o subsecretário de Estado de Infraestrutura Rural da Seag, Rodrigo Vaccari, a barragem evitará que a cidade passe por dificuldades em eventuais crises hídricas. “A capacidade de armazenamento dela e o controle equilibrado de distribuição vão possibilitar a entrega de água nos momentos de estiagem, evitando que a seca cause prejuízos nas plantações e no abastecimento do restante do município”, explicou.

O diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada, destacou que o empreendimento é fundamental para a população de Itaguaçu e região. “Ficamos felizes em fazer parte dessa entrega, voltada para a irrigação e reservação de água, sendo essencial, sobretudo em períodos de estiagem. É importante, ainda, que as pessoas adotem hábitos conscientes na relação com o meio ambiente, de modo a contribuir para a produção de água. Esse é um papel de todos”, alertou Louzada.

Texto: Francine Castro

Informações à Imprensa

Assessoria de Comunicação do Idaf

Francine Castro/ Rafaely Lyra Walter

(27) 3636-3774 / (27) 99237-5308

[email protected]