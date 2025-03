ICEPi leva jogo Caça Dengue para escolas capixabas em projeto de educação em saúde

A prevenção e o combate às arboviroses, como a dengue, chikungunya, Zika e Oropouche, são fundamentais para a saúde pública. Pensando nisso, o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) iniciou uma série de encontros educativos em escolas capixabas, combinando materiais informativos e atividades lúdicas para sensibilizar as crianças sobre a importância do cuidado à saúde. O piloto desse projeto, o Combate às arboviroses na Escola, aconteceu no último dia 27 de fevereiro na Unidade Municipal de Ensino Fundamental (UMEF) Professor Luiz Malizeck, em Divino Espírito Santo, Vila Velha, e teve como destaque o jogo educativo Caça Dengue.

Aprender de forma interativa e divertida é a proposta do jogo, desenvolvido pelo Programa de Tecnologias de Informação e Comunicação Aplicadas à Saúde (ProticSUS). A ação foi realizada em parceria com o Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS), ambos do ICEPi.

Para esse primeiro encontro, participaram crianças de 10 e 11 anos, que durante as atividades foram sorteadas para jogar o Caça Dengue, contando com a torcida animada dos colegas. Além do jogo, as crianças puderam aprender sobre o ciclo de vida do Aedes aegypti, em exposição ministrada por agentes de combate às endemias do município. Em seguida, os alunos assistiram a uma palestra interativa com profissionais do Provimento e Fixação de Profissionais do Qualifica-APS, proporcionando um momento de aprendizado dinâmico e enriquecedor.

O evento também contou com a presença de representantes do Programa Saúde na Escola (PSE) de Vila Velha, reforçando a importância da união entre educação, comunicação e saúde pública.

O gerente de Inovação do ICEPi, Ricardo Costa, destacou a relevância da iniciativa. “Apresentar para as crianças os riscos e as formas de prevenção das arboviroses é um importante passo para a conscientização da sociedade como um todo. Ações conjuntas como essa são fundamentais para que possamos reduzir os números de casos das doenças”, afirmou.

O sucesso do evento piloto demonstra o impacto positivo da estratégia lúdica na educação em saúde. Com isso, o ICEPi seguirá promovendo novos encontros em mais escolas, levando conhecimento e prevenção de forma acessível e divertida para mais crianças. A iniciativa reafirma o compromisso com a promoção da saúde e o engajamento da comunidade escolar na luta contra as arboviroses.

Já o Caça Dengue está disponível para download gratuito para computadores pelo site https://jogoseducativos.saude.es.gov.br/#/ e para dispositivos móveis na Google Play Store. São vários jogos dentro do Caça Dengue, como quebra-cabeça, jogo da memória, sete erros e coleta seletiva. O jogo também apresenta informações sobre os sintomas da doença.

Prevenção: Um Compromisso de Todos

O combate às arboviroses exige esforço coletivo e medidas preventivas simples, mas eficazes. Para evitar o risco da dengue, chikungunya e Zika, é essencial eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, impedindo o acúmulo de água parada em recipientes, pneus, vasos de plantas e até em pequenos objetos como tampas de garrafas e folhas caídas.

No caso da febre Oropouche, transmitida pelo maruim, recomenda-se evitar exposição nos horários em que o inseto está mais ativo, utilizar repelentes, roupas compridas e manter o ambiente limpo e bem ventilado.

Em caso de sintomas como febre, dores no corpo, manchas avermelhadas na pele e dor de cabeça, é fundamental procurar atendimento médico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) para receber orientação e tratamento adequado.

