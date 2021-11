ICEPi lança novos editais durante o seminário Nova APS

O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) lançou dois novos editais de chamamento para profissionais atuarem na Atenção Primária à Saúde (APS). O anúncio foi feito, na tarde desta terça-feira (16), pelo diretor do ICEPi, Fabiano Ribeiro dos Santos, durante o seminário “Nova Atenção Primária à Saúde Capixaba”.

As vagas são para o Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS), que tem como objetivo promover a cooperação entre o Estado e os municípios, por meio do recrutamento, formação, remuneração e supervisão de profissionais para atuação na Atenção Primária.

Os serão publicados nesta quinta-feira (18), com mais informações. O primeiro é de Apoio Institucional, que vai recrutar profissionais para apoiar e qualificar os processos de trabalho em parceria com os gestores. Já o segundo, é voltado para Equipes Multiprofissionais Ampliadas, que atuarão com ênfase nas áreas de saúde mental, saúde funcional e reabilitação, promoção da saúde e proteção da vida.

Os municípios vão avaliar as necessidades locais e informar quais profissionais serão necessários, como assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física, sanitaristas e outros.

Seminário Nova Atenção Primária à Saúde Capixaba

O seminário “Nova Atenção Primária à Saúde Capixaba” é realizado com o objetivo de debater estratégias para a Atenção Primária e estabelecer o diálogo com prefeitos e secretários municipais de saúde do Espírito Santo. A abertura aconteceu, na manhã desta terça-feira (16), no Palácio Anchieta, em Vitória, e contou com a presença do governador Renato Casagrande; do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes; além de gestores municipais e demais autoridades.

À tarde, na Ufes, também em Vitória, o diretor do ICEPi, Fabiano Ribeiro dos Santos, participou da mesa “Educação e Saúde: desafios da formação para consolidação da prática condizente com a política de saúde”, ao lado de Ricardo Burg Ceccim, representante da Rede Unida.

“O objetivo do ICEPi e dos programas e projetos, principalmente o Qualifica-APS, é organizar um sistema de saúde que seja inovador e que possa implantar processos, produtos e serviços de saúde, que consiga atender às necessidades e demandas que o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) tem. Por isso, a importância do lançamento da Nova Atenção Primária à Saúde Capixaba neste seminário, e de destacar ações anteriores que permitiram ter esse marco, como a própria criação do Instituto. Temos certeza de que vamos ter cada vez mais uma atenção primária qualificada e resolutiva para atender às reais demandas da sociedade”, afirmou o diretor.

Ceccim destacou que “saúde é qualidade de vida, é viver bem, mesmo que a gente tenha alguma doença”. Além disso, o representante da Rede Unida enfatizou que o ICEPi é um “catalisador de conversas, de processos de inovação, em que são feitas pesquisas no local de trabalho.”

A presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo (Cosems), Cátia Lisboa, também participou da mesa e ressaltou a importância do Instituto para a Atenção Primária. “Os municípios apoiaram a proposta do Qualifica-APS entendendo que esta é a melhor proposta”, completou.

O seminário continua, nesta quarta-feira (17), a partir das 8h30, no auditório do CCJE.

