Estadual

ICEPi lança edital para credenciar municípios interessados na adesão ao Programa Qualifica-APS

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), lançou o edital ICEPi/Sesa nº 015/2026 para selecionar municípios que tenham interesse na adesão ao componente de Provimento e Fixação de Profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).

Os gestores municipais interessados, que devem ter celebrado termo de cooperação com o ICEPi, podem se inscrever até o dia 12 de março pelo site https://icepi.es.gov.br/editais/abertos, e o edital está disponível no mesmo endereço eletrônico.

O edital tem como objetivo ampliar a participação dos municípios no Programa, com a oferta de vagas como campo de prática para profissionais. A iniciativa é fruto da parceria entre Estado e municípios e tem como foco a seleção, a formação em serviço e o fortalecimento dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), com concessão de bolsas e acompanhamento por supervisão.

Após a seleção, os gestores municipais poderão contar com profissionais como assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional, farmacêutico, arte-educador, profissional de gerontologia, sanitarista, enfermeiro, médico e cirurgião-dentista, contribuindo para qualificar ainda mais a rede de atendimento.

Conheça o Programa

O Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS) é o maior programa do ICEPi e reúne três frentes, entre elas o Componente de Provimento e Fixação de Profissionais com o objetivo de fortalecer e qualificar a Atenção Primária à Saúde (APS), por meio da cooperação entre Estado e municípios, investindo na formação e na atuação de profissionais.

Nesse sentido, o foco é ampliar e melhorar o acesso da população aos serviços de saúde, qualificar a assistência nos municípios e reduzir a desigualdade na distribuição de profissionais pelo território.

Para isso, o ICEPi seleciona, forma e supervisiona profissionais que atuam diretamente na APS. A formação é baseada em metodologias inovadoras, com atividades práticas nos serviços, além de momentos teóricos, treinamentos e desenvolvimento de pesquisas.

Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sesa
Syria Luppi / Luciana Almeida / Clarissa Figueiredo / Danielly Campos / Thaísa Côrtes / Ana Cláudia dos Santos
[email protected]

Coordenadoria de Comunicação em Saúde – Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi)
Mayra Scarpi / Cecília Ribeiro
[email protected]

Fonte: GOVERNO ES

