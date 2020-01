ICEPi lança editais para residência médica e residência multiprofissional em saúde coletiva

A Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp) divulgou, na manhã desta terça-feira (28), a agenda com as capacitações programadas para o mês de fevereiro, a primeira do ano. No total, a instituição disponibiliza 645 vagas em diferentes cursos, presenciais e a distância, para servidores do Estado e dos municípios.

O período de inscrições para as primeiras turmas já está aberto e varia de acordo com cada oferta. Confira a programação completa abaixo.

Entre as opções disponíveis estão três cursos on-line, que são realizados por meio da plataforma de Educação a Distância da Esesp (www.ead.es.gov.br). São eles: Elaboração de Termo de Referência, Liderança e Gestão Estratégica e Excel Básico, com 150 vagas cada.

Além disso, há cinco cursos presenciais: Líder Coach, Excelência no Atendimento, Direito Administrativo, Redação Oficial e Introdução ao BPM e Modelagem de Processos com BPMN 2.0. Nessa modalidade, os encontros são realizados na sede da Escola de Governo, no bairro Morada de Camburi, em Vitória.

Inscrição

Para participar de qualquer uma das ações, os servidores estaduais e aqueles que atuam em empresas de economia mista devem procurar o setor de Recursos Humanos (RH) do órgão em que atuam para informar o interesse.

Já os profissionais das prefeituras e membros de órgãos parceiros que têm Termo de Cooperação firmado com a Escola de Governo devem preencher a ficha de pré-inscrição no site da Esesp e enviá-la por e-mail para [email protected]

Para as capacitações on-line, é preciso ficar atento às datas de validação da inscrição, ato que confirma a participação na turma. O procedimento também é realizado na plataforma virtual de EAD.

Informações adicionais:

Cursos presenciais: 3636-6713

Cursos a distância: 3636-6724

Confira a agenda de fevereiro aqui!