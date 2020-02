ICEPi inicia reuniões para organização dos processos com componente de provimento e fixação

O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) promoveu, nessa quarta-feira (5), a primeira reunião com as referências técnicas municipais da Atenção Primária, voltada ao componente de provimento e fixação de profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, o Qualifica APS.

O encontro marca uma série de reuniões que ocorrerão ao longo do ano e que têm, entre outros objetivos, o fortalecimento da comunicação; sanar dúvidas do cotidiano do trabalho dos profissionais médicos, enfermeiros e dentistas que atuam nos municípios, e apresentar os avanços e desafios que a política de saúde estadual tem conseguido realizar.

Para Quelen Tanize Alves da Silva, diretora-geral do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde, as reuniões têm por finalidade, também, a organização dos processos relacionados ao componente de provimento e fixação em busca de trazer mudanças à Atenção Primária.

“É uma política que foi capitalizada junto aos municípios, construída coletivamente. Logo, há a necessidade de estarmos reunidos regularmente, conversando, operacionalizando o dia-a-dia dos profissionais, organizando os processos e tendo a compreensão de todos os atores envolvidos para que haja a mudança na Atenção Primária em Saúde”, explicou Quelen Tanize.

E mesmo com pouco tempo de atuação, com municípios iniciando o processo entre dezembro de 2019 e janeiro deste ano, a diretora ressaltou que os avanços já estão sendo observados. “Conseguimos organizar agendas nesses municípios possibilitando o maior acesso à APS, assim como reuniões com toda equipe para pensar a unidade, pensar a atuação dentro do território”, acrescentou a diretora-geral.

Além disso, Quelen Tanize informou que, nos próximos meses, o ICEPi irá ampliar o escopo de práticas dos profissionais que atuam nas Equipes de Saúde da Família, com a inserção de pequenos procedimentos que possam ser organizados por estes profissionais sem precisar que o paciente se desloque para atendimentos especializados, por meio de protocolos, organizações de processos e a qualificação dos profissionais.

