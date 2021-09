ICEPi abre vagas para assistentes sociais atuarem em projeto de extensão e inovação em hospitais

O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) está com quatro vagas abertas para o processo seletivo para assistentes sociais atuarem no projeto de extensão e inovação em ambiente produtivo em saúde denominado “Núcleo Interno de Regulação Hospitalar – Escritório de Gestão de Alta: avaliação, estruturação e funcionamento na perspectiva sistêmica orientada por resultados”.

O processo seletivo do edital ICEPi/SESA Nº 043/2021 tem prazo para inscrições até o próximo domingo (05) e oferecerá vagas para início imediato. Os profissionais selecionados receberão uma bolsa-formação no valor de R$ 4.500,00. O projeto terá duração de 18 meses, com carga horária total de 720 horas de atividades práticas e teóricas, considerando aperfeiçoamento em saúde.

Os locais para atuação são os hospitais estaduais Maternidade Silvio Avidos (Colatina), Infantil Nossa Senhora da Glória (Vitória), Dório Silva (Serra) e de Atenção Clínica (Cariacica).

As inscrições ocorrem exclusivamente de forma on-line, conforme o fuso-horário de Brasília (DF). Vale ressaltar que o candidato deverá anexar os documentos comprobatórios na própria ficha de inscrição. O edital com mais detalhes pode ser acessado no endereço https://saude.es.gov.br/edital-2021 e a inscrição pelo link https://sga.saude.es.gov.br/f/twHhC0b7.

Em caso de dúvidas ou pedido de esclarecimentos, o candidato deve realizar a solicitação pelo e-mail [email protected], informando o número do edital.

