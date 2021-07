ICEPi abre processo seletivo de alunos para Curso de Especialização em Saúde Pública

O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), da Secretaria da Saúde (Sesa), abriu, nessa quarta-feira (28), o processo seletivo para alunos do Curso de Especialização em Saúde Pública com ênfase na Interprofissionalidade.

Podem se inscrever gratuitamente trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), inseridos no âmbito da atenção à saúde, da vigilância à saúde ou da gestão do sistema público de saúde e membros do Conselho de Saúde Estadual ou municipal.

O curso tem duração de 12 meses, com previsão de início em setembro deste ano, e será realizado na modalidade presencial, em Vitória, sendo adaptado para a realização de forma remota enquanto houver necessidade do distanciamento social.

A especialização tem como objetivo desenvolver uma visão crítico-reflexiva do Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva da Educação Permanente em Saúde, com ênfase no desenvolvimento de práticas interprofissionais.

Para participar, os interessados devem apresentar alguns pré-requisitos, como escolaridade de Nível Superior, atuação no âmbito do Estado do Espírito Santo na atenção à saúde, vigilância à saúde, gestão do sistema público de saúde, área da educação em saúde ou ser membro do Conselho de Saúde.

As informações podem ser encontradas no edital ICEPi/SESA 040/2021. As inscrições serão realizadas, exclusivamente de forma on-line, até o dia 17 de agosto, por meio do endereço eletrônico: https://saude.es.gov.br/edital-2021.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Kárita Iana / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes / Danielly Schulthais/ Ana Claudia dos Santos

[email protected]

Coordenadoria de Comunicação em Saúde – Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi)

Gabriel Torobay

(27) 3347-5672

[email protected]