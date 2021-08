Ícaro Silva detona Aguinaldo Silva e ganha apoio de Taís Araújo

Reprodução/Instagram Ícaro Silva detona Aguinaldo





O ator Ícaro Silva não poupou críticas a Aguinaldo Silva após a fala do autor sobre a cantora Beyoncé usar um colar avaliado em R$ 160 milhões. A cantora se tornou a primeira mulher negra a portar um diamante Tiffany.

No entanto, Aguinaldo deu a entender que a conquista de Beyoncé não significava muito e a incluiu na “elite branca”. “mas para mim, justiça social só quando qualquer mulher, independente da raça, idade, religião ou fama puder usá-lo. Isso acontecerá algum dia?”, disse em seu perfil no Twitter.





O ator Ícaro Silva, então, detonou o escritor ao postar uma foto ao lado da sua mãe e um texto sobre racismo. “Não nos conhecemos e é provável que isso nunca aconteça, dado que já sou muito grande para os papéis medíocres reservados aos pretos em suas obras, mas me sinto no dever de te apresentar Jô do Espírito Santo, uma mulher preta, nordestina e periférica, que criou dois filhos na favela, sob violência constante, com um salário de faxineira.”, iniciou Ícaro.

O ator disse que a sua mãe o criou com uma educação antirracista e desabafou sobre o “olhar viciado” de Aguinaldo. “Seu olhar viciado sobre a sociedade brasileira, expresso em novelas ainda hoje tão embranquecidas, não contempla nossa história, tampouco nosso tamanho (…) A Elite Preta que o racismo te impede de sequer reconhecer e que torna obsoleta qualquer representação falha proveniente da ignorância racista”, completou.

O texto de Ícaro ganhou apoio de outros famosos. Taís Araújo agradeceu ao amigo. “Obrigada por escrever tudo o que eu acredito e sobre quem me inspiro. Viva às mulheres negras deste país e do mundo! E que nós possamos ter e ser tudo o que queremos e sonhamos sem nos preocupar com os olhos, línguas, julgamentos e atitudes de capitães do mato pq esse tempo já acabou. Atenção galera da patrulha das conquistas negras: quem determina o que a gente pode ou não, somos nós. Aprendam, entendam e aceitem que dói menos. Beijos de luz!”, escreveu. “Pqp Ícaro Silva! Arrepiada! TE AMO! Parabéns Dona Jô, você é MARAVILHOSA!!!”, completou Gio Ewbank.

