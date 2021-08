iCar: Apple negocia parceria para desenvolver carro elétrico

Unsplash/Medhat Dawoud Apple planeja carro elétrico

As novidades sobre o futuro carro elétrico da Apple estancaram recentemente, mas uma informação do jornal sul-coreano Korean Times pode dar partida no projeto da gigante da tecnologia. Ao que tudo indica, a companhia norte-americana está vendo as negociações dos automóveis com parceiros da Coreia do Sul passarem de marcha no desenvolvimento.

A Apple entrou em contato com fabricantes do país de componentes para veículos elétricos. Assim como faz com seus celulares, tablets e computadores, a empresa deve terceirizar a fabricação dos automóveis, para não depender de instalações próprias para manufatura. Assim, setores econômicos da Coreia podem se beneficiar da estratégia da companhia da Maçã.

“Funcionários da Apple estiveram na Coréia para negociações com seus parceiros coreanos nos setores de semicondutores e telas. Como visto no negócio de smartphones da Apple, a empresa está procurando parceiros de negócios na Coréia para seus carros elétricos”, disse, ao jornal sul-coreano, um executivo sênior da indústria diretamente envolvido, sob anonimato.

O executivo acrescentou ainda que sem as parcerias com os fornecedores do país, a Apple não será capaz de completar o plano no setor. “Até onde eu sei, a Apple conversou com a LG, (Grupo) SK e Hanwha, mas são negociações em estágios iniciais”, emendou.

No Grupo SK, a gigante da tecnologia teve “reuniões avançadas” com a SK Innovation, braço que fabrica baterias para carros elétricos. Tanto representantes da SK como os da LG Eletronics evitaram comentar sobre as negociações. As empresas da Coreia do Sul podem se beneficiar no desenvolvimento do carro da Apple por causa das acirradas disputas comerciais entre Estados Unidos e China.

O Apple Car, ou iCar, como foi apelidado, deve usar uma bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP). O material tem menor probabilidade de superaquecer, tornando as baterias mais seguras, se comparas às de íon-lítio, usadas atualmente pela maioria dos fabricantes de carros elétricos, e custam menos. Por outro lado, apresentam desempenho mais fraco em temperaturas mais baixas.

Recentemente, foi relatado que a Apple discutiu parcerias com diversas montadoras, incluindo Hyundai, Kia, Nissan e BMW. Não está claro ainda se o projeto Apple Car será de um veículo para vendas no vareja, carro compartilhado ou apenas tecnologia para outros automóveis. O lançamento pode acontecer a qualquer momento ainda nesta década.