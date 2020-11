Ibope anuncia que não terá pesquisas de boca de urna no segundo turno

Antonio Augusto/Ascom/TSE Urna eletrônica e leitor biométrico

O Ibope anunciou, neste domingo (29), que não divulgará pesquisas de boca de urna hoje nas cidades do país em que haverá segundo turno das eleições municipais.

De acordo com informação divulgada pelo jornal Estadão, o instituto não comunicou uma justificativa para a decisão de não fazer a boca de urna.

Apesar do recuo, o Ibope chegou a registrar pesquisas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). No entanto, o registro não obriga a realização dos levantamentos.

Ao todo, 57 cidades do Brasil voltaram às urnas neste domingo (29) para o segundo turno das eleições municipais deste ano.