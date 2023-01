IBM segue outras gigantes de tecnologia e demite 3,9 mil

Unsplash/Carson Masterson IBM demite 3,9 mil funcionários

A IBM vai demitir cerca de 3,9 mil funcionários, pouco mais de 1% do total de cargos da empresa, revelou a AFP nesta quarta-feira (25). À agência, a IBM disse que essa “não é uma ação baseada nos resultados de 2022 ou nas expectativas para 2023”.

As demissões não apareceram no relatório de resultados trimestrais da empresa divulgado na quarta-feira. Consta no documento, porém, a informação de que a empresa assumiria um pagamento único de US$ 300 milhões no primeiro trimestre deste ano, o que a AFP afirma ser relacionado às demissões.

No relatório, a IBM revela que cresceu 5,5% no último ano, o maior crescimento em uma década, superando as expectativas de investidores.

As demissões da IBM vêm após diversas gigantes de tecnologia anunciarem demissões em massa . Ao todo, mais de 55 mil funcionários de companhias como Meta, Microsoft e Google perderam seus postos de trabalho.

Fonte: IG TECNOLOGIA