Ibiraçu recebe mais de R$ 3 milhões em investimentos do Governo do Estado

O município da Ibiraçu está recebendo mais de R$ 3 milhões em investimentos do Governo do Estado. Nesta segunda-feira (10), foram entregues as obras de Calçamento Rural nas comunidades de Santo Antônio, Alto Bergamo e São Benedito, além da Praça Saudável no bairro Elias Bragato. Durante a solenidade virtual, com a presença do governador Renato Casagrande, também foram assinados convênios para obras de infraestrutura no valor total de R$ 2.529.125,98.

“Obras como essas mudam a vida das pessoas. Qualificam o local e trazem um sentimento maior de pertencimento. O calçamento rural melhora o transporte da produção agrícola e tira os moradores da poeira. Mesmo com a pandemia não paramos o trabalho. Seguimos presentes nos municípios. Fazemos uma gestão fiscal responsável, mas sem deixar de realizar. Os investimentos em escolas, calçamentos, obras de drenagem e pavimentação, muda a história desses municípios. Trabalhamos com muita seriedade para que possamos continuar com a marca de ser o Governo que mais investe nos municípios capixabas”, afirmou Casagrande.

Com investimento de R$ 268.240,00, a Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), dentro do Programa de Calçamento Rural, foi responsável pela doação de 6.000 metros quadrados de blocos intertravados tipo holandês e 1.000 metros de meios-fios. Em contrapartida, a Prefeitura realizou a instalação e toda a infraestrutura necessária na obra. “Isso representa mais facilidade para que as pessoas possam se deslocar sem lama e sem poeira”, destacou o secretário de Estado da Agricultura, Paulo Foletto.

Construída no bairro Elias Bragato, o mais populoso de Ibiraçu, a Praça Saudável conta com quadra de areia, playground, área de academia ao ar livre, área de vivência, pista de caminhada, administração coberta, arquibancada e paisagismo, em uma área total de 1.500 metros quadrados. Além de esportes, o espaço será utilizado para a prática de caminhadas, aulas de ginástica para a terceira idade e o lazer em geral, podendo ainda abrigar eventos diversos, como apresentações culturais e festas.

Aulas do projeto Campeões de Futuro, desenvolvido pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), também devem ocorrer no local. O investimento total foi de R$ 843 mil. “A Praça Saudável do bairro Elias Bragato é a maior desse modelo em todo o município e é a realização de um sonho antigo da comunidade local. Investir em espaços de lazer e prática esportiva é fundamental para a saúde, além de ser importante também na transformação social. Fico muito feliz em participar da entrega de mais um equipamento desse tipo para os capixabas”, afirmou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.

Durante a solenidade virtual, foram assinados dois convênios, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), para realização de obras de infraestrutura.

Um deles é para a construção da rede de esgoto sanitário e drenagem no bairro Aricanga e no Santuário Nossa Senhora da Saúde, com investimento de R$ 892.485,19. Atualmente, sistema de coleta de esgoto sanitário do bairro recebe também os resíduos do bairro Elias Bragato, mas não atende a vazão. O deságue é realizado em vala, o que causa mau cheiro e procriação de insetos. Serão 1.510,50 metros de rede de esgoto, com bueiros e ligações residenciais.

O outro convênio é para obras de drenagem, pavimentação e esgotamento sanitário nas ruas José Luiz Fioroti e Adriana Maioli Rosalém Rocha, no valor de R$ 1.636.640,79. A obra contará com 5.466,45 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 2.012,17 metros de meio-fio, 1.604,19 metros de rede de esgoto, bueiros e ligações residenciais.

“São obras muito importantes que vão melhorar a infraestrutura e o saneamento do município, trazendo mais qualidade de vida e saúde aos moradores”, disse o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.