IBGE abre seleção para 351 vagas de estágio em todo o país

Vagas de estágio têm opções de jornada de 4 horas diárias (20h semanais) ou 6 horas diárias (30h semanais)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para 351 vagas de estágio destinadas a estudantes de 26 cursos de ensino superior. O processo seletivo é organizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e segue até o dia 1º de julho, ao meio-dia, pelo portal do CIEE.

Assim, as oportunidades estão distribuídas nos 26 estados e no Distrito Federal, com opções de jornada de 4 horas diárias (20h semanais) ou 6 horas diárias (30h semanais). Os valores das bolsas de estágio são de R$ 787,98 e R$ 1.125,69, respectivamente.

Além disso, os estagiários terão direito a auxílio-transporte de R$ 10 por dia presencial, sem previsão de outros benefícios como auxílio-alimentação ou auxílio-saúde.

Da mesma forma, o processo seletivo terá duas etapas:

Inscrição e prova on-line , ambas acontecem até 12h do dia 1º de julho, horário de Brasília.

A prova objetiva terá 20 questões de múltipla escolha (Português, Matemática e Raciocínio Lógico, Geografia, e Atualidades), com 2 minutos de resposta para cada pergunta.

O resultado das provas está previsto para o dia 17 de julho. Assim, os aprovados recebem convocação para entrevistas de perfil com os supervisores das vagas, respeitando a ordem de classificação e as reservas legais para pessoas com deficiência, pretas e pardas.

O estágio é uma via de mão dupla: ao mesmo tempo em que oferecemos aos estudantes a oportunidade de vivenciar na prática o dia a dia de uma instituição pública de referência e aprender sua profissão, também contamos com sua energia, criatividade e disposição para aprender e colaborar. Bruno Malheiros, Recursos Humanos do IBGE, coordenador de Recursos Humanos do IBGE.

Vagas de estágio

As vagas de estágio são destinadas a estudantes a partir do 3º período, regularmente matriculados e com frequência comprovada. Desse modo, a lista de cursos contemplados inclui:

Administração (todas as ênfases).

Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Arquivologia, Biblioteconomia, Biologia.

Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Sociais.

Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade, Rádio e TV, Audiovisual).

Design, Direito, Economia.

Engenharias (Computação, Produção, Software, Redes).

Estatística, Geociências (Geografia, Geologia, Cartográfica, Geoprocessamento).

Gestão de TI, Políticas Públicas, RH.

História, Jogos Digitais, Letras, Pedagogia, Secretariado e Relações Internacionais.

De acordo com a gerente de Provimento e Acompanhamento de RH, Roberta Fadel: “No IBGE, trabalhamos com uma gama variada de conhecimentos, com muitas oportunidades de aprendizados para os estagiários. Estamos há bastante tempo ansiando por essa nova seleção”.

Veja as informações completas na seção trabalhe conosco do Portal do IBGE.