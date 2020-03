IBGE abre mais de 200 mil vagas temporárias para o Censo 2020

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou hoje a abertura de mais de 200 mil vagas para o Censo 2020 em todos os municípios do país.

As inscrições começam hoje e vão até 24 de março para os cargos de Agente Censitário Municipais, Agentes Censitários Supervisores e Recenseadores. São esses profissionais que trabalharão na coleta de informações para o Censo 2020, entrevistando os moradores de todos os domicílios do país.

Todas as vagas são temporárias e contemplam contratos com duração de três meses, que podem ser renovados de acordo com as demandas e o orçamento do IBGE. Todos eles também terão direito a férias e 13º salários proporcionais.

Mesmo quem já trabalhou como temporário recentemente, para o IBGE ou qualquer outro órgão público, também pode ser recontratado caso seja aprovado no processo seletivo do Censo 2020.

As provas serão realizadas em todas as cidades onde houver vagas.

As inscrições serão via internet, pelo site da organizadora do Processo Seletivo, o Cebraspe. A taxa de inscrição para as funções de nível médio é de R$ 35,80 e para Recenseador, de R$ 23,61. Os valores podem ser pagos em qualquer banco, casa lotérica ou pela internet. O quadro com a distribuição das vagas e os respectivos editais estão à direita desta página.

(*IBGE)