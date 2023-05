Ibatiba tem equivalência reconhecida para adesão ao Susaf/ES

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) reconheceu, nessa segunda-feira (15), a equivalência do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de Ibatiba para adesão ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar de Pequeno Porte (Susaf/ES).

A entrega foi feita pela diretora administrativa e financeira do Idaf, Ana Célia Pereira Lopes. “Essa é uma oportunidade de contribuir para o fortalecimento dos serviços de inspeção dos municípios, promovendo o avanço no desenvolvimento da agroindústria de pequeno porte, agregando valor aos produtos e ampliando a renda das famílias”, pontuou.

O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, afirmou que esse é um avanço estratégico para o crescimento do agronegócio local. “Esta adesão representa geração de renda, de empregos, de ampliação da comercialização das agroindústrias do município, além de ampliarmos a oferta de produtos sanitariamente seguros aos consumidores. Uma grande vitória para os nossos produtores e também para a divulgar os potenciais do nosso município”, rassaltou.

A gerente de Agroindústria de Pequeno Porte do Idaf, Erica Andrade, informou que, neste momento, foi incluído o Apiário Fizim. “Ibatiba tem grande potencial e a expectativa é de que, em breve, haja a inclusão de novos estabelecimentos. O Idaf segue em parceria com o município para que esse desenvolvimento seja ampliado”, destacou a gerente.

Segundo o secretário municipal de Agricultura, Indústria e Comércio de Ibatiba, Eduardo Silveira, o município recebe com felicidade a notícia da integração. “Essa é uma conquista de extrema importância para as agroindústrias de Ibatiba, pois agora os produtores inspecionados poderão comercializar os seus produtos em todo o Estado do Espírito Santo”, explicou.

Ibatiba é o 12º município aderido ao Susaf/ES. Para mais informações sobre o sistema, clique aqui.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Idaf

Francine Castro / Rafaely Lyra Walter

(27) 99237-5308

Fonte: GOVERNO ES