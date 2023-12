Ibatiba e Muqui são os campeões da Copa Sesport de Futebol Amador 2023

Ibatiba e Muqui são os grandes campeões da Copa Sesport de Futebol Amador 2023, nas categorias feminina e masculina, respectivamente. As finais aconteceram em jogos únicos neste sábado (16), no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, com a presença do secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Na decisão entre as mulheres, Ibatiba ficou com a taça ao vencer Linhares por 2 a 0, com gols de Débora e Laila. Foi a primeira vez que a categoria feminina foi disputada na história da competição.

Já entre os homens, Muqui levou a melhor sobre a seleção de Barra de São Francisco: 2 a 1, com gols de Bolt e Dedé para os campeões, com Hugo descontando para os francisquenses.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, comentou sobre as finais da Copa Sesport. “Foi um sábado de festa no Kleber Andrade e para o futebol capixaba. A Copa Sesport já se consolidou como a maior competição amadora do nosso Estado e as partidas decisivas fizeram jus a toda qualidade do torneio durante estes poucos mais de dois meses de bola rolando. É mais um grande investimento que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realiza para fomentar as atividades esportivas em todo o território capixaba, visto que tivemos representantes de todos os cantos do Estado participando da competição”, destacou Nunes.

Ao todo, a Copa Sesport contou com a participação de 64 municípios do Estado e teve início em outubro, disputada em formato de mata-mata, com a participação de cerca de 3 mil atletas. Foram 64 times masculinos e 28 equipes femininas.

Os campeões levaram para casa troféus, medalhas, uma academia popular ou calistênica (o município irá escolher) e, como grande destaque da premiação, uma van. Os vice-campeões receberam troféus, medalhas, uma academia popular ou calistênica (à escolha do município) e um trator cortador de grama.

Disputa de terceiro lugar

Pela manhã, também no Estádio Kleber Andrade e em jogo único, foram decididos os terceiros colocados nas duas categorias da competição. No feminino, Conceição do Castelo venceu Vila Valério por 5 a 4, nos pênaltis (após 1 a 1 no tempo normal) e faturou a medalha de bronze. No masculino, Anchieta goleou Linhares por 4 a 2 e garantiu também um lugar no pódio.

Os municípios que ficaram na terceira posição foram premiados com medalhas, troféus e um trator cortador de grama.

Histórico

A primeira edição do que se tornaria a Copa Sesport foi disputada em 2018, ainda com o nome de Campeonato Rural e sem a inclusão dos quatro municípios de maior população do Estado, Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória. Anchieta se sagrou campeão nos pênaltis diante de Jaguaré, após empate por 1 a 1 no tempo normal. São José do Calçado terminou em terceiro lugar.

Em 2022, pela primeira vez com o nome de Copa Sesport e aberta para que todos os municípios do Espírito Santo pudessem participar, Alegre conquistou o título com uma goleada de 4 a 0 diante de São Mateus. A Serra terminou na terceira posição.

COLOCAÇÃO FINAL – COPA SESPORT 2023

Masculino

Campeão: Muqui

Vice-campeão: Barra de São Francisco

3º lugar: Anchieta

Feminino

Campeão: Ibatiba

Vice-campeão: Linhares

3º lugar: Conceição do Castelo

Fonte: GOVERNO ES