Iases retoma oferta de cursos de capacitação em plataforma on-line

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) anunciou a retomada dos cursos de formação continuada, destinados à capacitação profissional dos seus servidores. A oferta acontecerá na modalidade on-line e as inscrições estão abertas a partir desta sexta-feira (26).

O curso que inaugura a oferta desta nova modalidade traz a temática “Relatório Circunstanciado de Ocorrência (RCO) e Sistema de Informação do Atendimento Socioeducativo (Siases)”, com uma abordagem sobre a produção dos relatórios relativos ao processo socioeducativo.

A primeira turma acontece na próxima quinta-feira (02) e é destinada a relatoristas, operadores de videomonitoramento, coordenadores e subgerentes de segurança das unidades socioeducativas localizadas no norte do Estado. Nos dias 07 e 09 de julho, serão contemplados o público-alvo das unidades socioeducativas da Região Sul do Estado e Metropolitana da Grande Vitória, respectivamente.

A carga horária é de 08 horas e todo o conteúdo será abordado por meio da plataforma digital Google Meet. Além da aula on-line, o cursista receberá um material de apoio para estudo e, ao final do curso, preencherá um questionário on-line para garantir sua certificação.

Diante do novo cenário e da necessidade de distanciamento social que se impõe, os cursos na modalidade on-line são uma forma de garantir a continuidade da formação profissional dos servidores. “Adequamos o conteúdo de forma a garantir uma formação de qualidade aos servidores, que irá auxiliar nos processos de trabalho em suas rotinas nas unidades socioeducativas”, afirmou a subgerente de Formação e Pesquisa do Iases, Hanelore de Paula.

Ainda de acordo com a subgerente, o Iases também está em fase de organização do Grupo de Estudos Online (GEO), com a realização de fóruns on-line que permitirão o debate com especialistas sobre temáticas transversais ao sistema socioeducativo.

Os servidores que desejarem participar deverão se inscrever pelo site do Iases, na aba “Espaço do Servidor”.

